Hakkari'de maden yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Hakkari-Çukurca yolunda maden yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Şine Dağı mevkiinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen maden yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Hakkari-Çukurca karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakkari
- Yaralanma
- Yerel Haber
- Trafik Kazası