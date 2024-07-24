Hakkari'de mayına basan çoban yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Sat Gölleri yakınlarında arazide küçükbaş hayvan otlatan Bedrettin Düzen, PKK’lı teröristler tarafından önceden araziye tuzaklanan mayına bastı.
Patlamada Düzen ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgeden helikopterle alınan Bedrettin Düzen, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Hakkari’ye sevk edilip ameliyata alınan Bedrettin Düzen, kurtarılamadı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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