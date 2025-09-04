Hakkari’de minibüse saldırı
Hakkari'de bir minibüs kimliği belirsiz kişilerce taşlı sopalı saldırıya uğradı.
Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde yolcu almak üzere duran R.E.'nin kullandığı minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.
Minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşadı.
KAVGADA MUHTAR DA YARALANDI
Tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen köy muhtarı Abdullah Ölmez, saldırı sırasında yaralandı.
Minibüste hasar oluşurken, araç sürücüsü R.E. Geçimli Jandarma Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakkari
- Kavga
- Yurt Haber