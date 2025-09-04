Hakkari’de minibüse saldırı

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde yolcu almak üzere duran R.E.'nin kullandığı minibüs, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşadı.

KAVGADA MUHTAR DA YARALANDI

Tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen köy muhtarı Abdullah Ölmez, saldırı sırasında yaralandı.

Minibüste hasar oluşurken, araç sürücüsü R.E. Geçimli Jandarma Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.