Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın

Hakkari'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın çıktı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması ile söndürülen yangından 16 kişi dumandan etkilenerek hastaya kaldırıldı.

Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın

Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı.

Öğrencileri tahliye eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi.

1 saat süren çalışma ile söndürülürken dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın - 1

Tedavileri tamamlanan 16 kişi, yeniden yurda alındı. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.

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