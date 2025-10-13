Hakkari'de okullarda tatbikat

Hakkari'deki okullarda bugün deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler senaryo gereği "çök, kapan, tutun" hareketi yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Afetler ve Dayanıklılık Ayı etkinlikleri kapsamında 'deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Kentteki okullarda Sivil Savunma, MEB AKUB ve İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin koordinesinde düzenlenen tatbikatlarda öğrenciler, senaryo gereği siren sesiyle "çök, kapan, tutun" hareketi yaptı.

İkinci siren sesiyle de öğrenciler, binalardan tahliye edilerek toplanma alanlarına alındı.

Öğrencilere yangın söndürme işlemi de uygulamalı olarak anlatıldı.

