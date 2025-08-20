Hakkari'de orman yangını: Yüksekova'da alevlerle mücadele sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgenindeki alanda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İki gündür devam eden yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek veriyor.