Hakkari'de otomobil dereye uçtu! 2 yaralı
05.11.2025 08:47
Anadolu Ajansı
İHA
Hakkari’de kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hakkari'de otomobil dereye uçtu.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Erziki Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Erziki Köprüsü’nden dere yatağına düştü. Araçta sıkışan 2 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.