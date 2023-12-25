Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Halife Derviş Mahallesi Çallı Virajı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AH 617 plakalı otomobil, yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi ile bölgeye gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.