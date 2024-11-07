Hakkari'de otomobilde 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hakkari'de otomobilde 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. ile ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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