Hakkari merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle ''özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.



Terör saldırıları nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."



Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 14 Eylül günü saat 00:00:01’den 28 Eylül günü saat 23:59:59'a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edildiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı ifade edildi.



Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

