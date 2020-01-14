Hakkari'de özel okulda ihmal iddiası (6 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor)

Hakkari'de 6 yaşındaki bir çocuk kreşte boğazına kaçan cisim nedeniyle 2 aydır yaşam savaşı veriyor. Ailesi kreşteki görevlilerin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Hakkari'de iddiaya göre özel bir okulda yapılan ihmal sonucu 6 yaşındaki bir çocuk 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

İki ay önce özel bir kreşte meydana gelen olayda 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar kreşin oyun odasında nefes almakta zorlandı. Akar'ın rahatsızlandığı sırada telefonla konuşan kreş görevlisi durumu yaklaşık 1 dakika sonra fark etti.

Başka bir çocuğun uyarısı ile nefes almakta zorlanan Mukaddes Akar'ı fark eden görevli çocuğu lavaboya götürdü.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mukaddes Akar iki aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ailesi yaşanan olayda kreşte ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kreşten de adli sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

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