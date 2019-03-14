Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör, el bombası, 11 kilogram patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 3 sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 büyük pil ele geçirildi. Patlayıcılar imha edildi.

TERÖRİSTLERE AİT 8 SIĞINAK VE MEVZİ İMHA EDİLDİ



Öte yandan Yüksekova ilçesinin Sarıkaya ve Yediveren köyleri kırsalında dün operasyon düzenlendi.

Valilikten bu konuda yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyon neticesinde 8 sığınak ve mevzi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında uygulanan yol kontrol faaliyetinde ise Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3'ü İran, 5'i Sierra Leone uyruklu 8 kişi yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."