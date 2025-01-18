Sahipsiz köpekler 12 yaşındaki kızın boğazını parçaladı: Yaşam mücadelesini kaybetti

Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE SÜRDÜRÜLECEK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir."



HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İpek Yolu üzerindeki boş arazide 12 yaşındaki evladımız Eslem Teker sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır.

Olayla ilgili Valiliğimiz ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.