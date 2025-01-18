Sahipsiz köpekler 12 yaşındaki kızın boğazını parçaladı: Yaşam mücadelesini kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker isimli kız çocuğu, boş bir alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu, ağır yaralı halde tedavi altına alındı. Küçük Eslem, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Eslem, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle’deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE SÜRDÜRÜLECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir."
HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İpek Yolu üzerindeki boş arazide 12 yaşındaki evladımız Eslem Teker sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır.
Olayla ilgili Valiliğimiz ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Eslem Teker'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığına götürülen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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