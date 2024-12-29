Hakkari'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Ortaklar köyünde yaşanan Namet Kılıç'a ait evin çatısını uçurdu. Çatının uçma anında dışarıda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, köy sakinleri terdirginlik yaşadı.



Dün akşam fırtınadan dolayı evinin çatısının hasar aldığını ifade eden Namet Kıkıç, "Fırtına çatıyı pencereleri hiçbir şeyi bırakmadı. Sağ olsunlar köylüler bu konuda elinden geleni yaptılar. Maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Yardımseverlerden ve yetkililerden destek bekliyorum" dedi.



Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.