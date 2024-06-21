Hakkari'de sır cinayet: Bir gün önce ziyarete gelmiş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen ile Muhammet Uzun'un cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun’un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen’i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Hakkari'de sır cinayet: Bir gün önce ziyarete gelmiş

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. 

Hakkari'de sır cinayet: Bir gün önce ziyarete gelmiş - 1

BİNADA YAŞAYANLAR İFADE VERDİ

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu.

Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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