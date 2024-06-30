Hakkari'de tefecilik operasyonu: Yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı

Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Hakkari'de tefecilik operasyonu: Yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde 1'i cezaevindeki 14 kişinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.

5 TUTUKLAMA

Eş zamanlı 11 adrese 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 13 kişiden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 şarjör, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...