Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerin hafif yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında Çukurca ilçesinden merkez istikametine seyir halindeki askeri konvoyun Ağaçdibi köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlama sonucu 4 askeri personelin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
Hakkari'de terör saldırısı
Anadolu AjansıTürkiye
Askeri konvoyun geçişi sırasında, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerin hafif yaralandığı bildirildi.