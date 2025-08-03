Hakkari'de üç tekerlekli motosiklet takla attı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yolunda meydana geldi.

Ş.K. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan 55 yaşındaki sürücü Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.