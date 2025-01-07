Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen kapalı kasa hafif ticari kamyonette narkotik madde arama köpeği Aura ile birlikte arama yayıldı.

Yapılan aramada; aracın yakıt deposuna ve araca zulalanmış vaziyette toplamda daralı ağırlığı 42 kilogram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bahse konu aracın şoförü olan şüpheli şahıs 6 Ocak 2025 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

