Hakkari'de yangın paniği

Hakkari'de bir binada yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Medrese Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve kısa sürede tüm daireyi saran yangına Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.