Hakkari'de yılan yılanı yedi
Hakkari'de bir yılanın, başka bir yılanı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı.
7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti.
Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakkari
- Hayvanlar
- Yılan Isırması