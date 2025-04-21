Hakkari'de yılan yılanı yedi

Hakkari'de bir yılanın, başka bir yılanı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Hakkari'de yılan yılanı yedi

Olay, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı.

7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti.

Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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