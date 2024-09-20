Hakkari'de yolcu uçağı pistte çamura saplandı

Ankara-Hakkari seferini yapan yolcu uçağı, inişten sonra taksi yaparken pistten çıkıp çamura saplandı.

Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.30'da havalanan yolcu uçağı, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak taksi yaparken yağmur nedeniyle kayganlaşan pistten çıkıp çamura saplandı.

Olayda yaralanan olmazken, yolcular tahliye tahliye edildi.

Uçakta Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun da olduğu öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU: 185 YOLCU VE 7 MÜRETTEBATIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18’de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

AJET’TEN AÇIKLAMA

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."