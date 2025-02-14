Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri kardan kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de yüzlerce yerleşim yeri kardan kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kar sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı. Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı.

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