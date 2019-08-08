Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.