 Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.