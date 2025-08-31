Hakkari'de taşlı sopalı kavga: 1 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi.
İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
