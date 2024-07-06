Hakkari'ye 20 uzman hekim atandı

Hakkari iline 117.Devlet yükümlüğü kurası kapsamında 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve 1 Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı başta olmak üzere toplam 20 uzman doktor atandı.

Hakkari'ye 20 uzman hekim atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalar doğrultusunda Hakkari iline farklı branşlar olmak üzere toplam 20 ataması yapıldı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından yapılan açıklamada, “117. Devlet Hizmet Yükümlüğü Kurası'nda 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve 1 Yoğun Bakım Yan dal Uzmanı olmak üzere 20 uzman hekimin Hakkari’ye atanacağı ve bununla beraber, 2 Adli Tıp Uzmanı, 2 Aile Hekimliği Uzmanı, 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, 1 Göz Hastalıkları Uzmanı, 4 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 2 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı atanacak” belirtildi.

Hakkari'ye 20 uzman hekim atandı - 1

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