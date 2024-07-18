Hakkı Susmaz kimdir? Hakkı Susmaz'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. Bu gelişmenin ardından Hakkı Susmaz hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Hakkı Susmaz kimdir?

Hakkı Susmaz kimdir? Hakkı Susmaz'ın biyografisi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile görevini Hakkı Susmaz'a devreden Metin Kıratlı ise Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne atandı. İşte, Hakkı Susmaz'ın biyografisi...

HAKKI SUSMAZ ?

1974 yılında Manisa Gördes’te doğdu ve ilköğrenim hayatını burada tamamladı.

1992 Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayarak buradan mezun oldu.

Kariyerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde başlayan Gördes 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne geçiş yapmıştır. Bakanlık bünyesinde (görevde yükselme-unvan değişikliği-merkez disiplin gibi) çeşitli kurul ve komisyonlarda görevler üstlendi.

2018 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne atandı.

ULAK Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

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