Hakkında 25 yıl hapis bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Oğuzeli ilçesinde çalışma yapıldı.



Çalışma sonucunda, hırsızlık ve silahlı yağma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli kişi yakalandı.



Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.