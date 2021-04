Hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkan kişi, eşini başından vurarak öldürdü

Samsun'da Bülent Cenikli (44), eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabancayla başından vurarak öldürdü.



Olay, saat 07.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesleri duyulan Akbalık Sokak’ta, bina girişinde kanlar içinde yatan Ayşe C.'yi gören komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından silahla vurulduğu belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe C., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ayşe C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin, eşi Bülent C. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.



'"BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM, PİŞMANIM"

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlenen Cenikli, polise verdiği ifadesinde "Hakkımda daha önce de uzaklaştırma kararı vardı, ancak ben eve sürekli girip çıkıyordum. Sabah apartmanda karşılaştık. Konuştuk eve girip üst değişmek istedim. İzin vermedi, bir anda tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle vurdum, pişmanım" dedi.

"BAKLAVA BİLE AÇTIM’ DEMİŞTİ BANA"



Ayşe Cenikli’nin 2 gündür bayram temizliği yaptığını ve korkudan kapısının kilidini bile değiştirdiğini anlatan komşuları, Bülent Cenikli’nin en ağır cezayı almasını istedi. Canikli’nin komşusu Asuman Yüksel, "Eşinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Arada kavga ediyorlardı, derdini öyle anlatmazdı. Sorarsan söylerdi, uzaklaştırması da varmış. Çok iyi bir insandı, işe gidip geliyordu. Bayram temizliğini yaptı, ‘baklava bile açtım’ demişti bana. 'Nereye kadar idare edeceğim' diyordu. Çok iyi biriydi, 2 çocuğu ortada kaldı" diye konuştu.



"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"



Bu olayların son bulmasını temenni eden Ferhan Eroğlu, "Kime güveneceğimizi şaşırdık. Kavgaları çok oluyordu, ara sıra uzaklaştırması oluyordu. Çocuklarını da görüyordu. Ben bu olayın ardından şok oldum, apartmana saklamış dediler. Bu olaylara susmamalıyız, artık kadın olmaktan korkuyorum. Sokakta gezmeye korkar olduk. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Çok iyi bir kadındı, 2 çocuğu vardı. 'Çocuklarımı göremiyordum' demiş ama çocuklarını görüyordu. Çok temiz bir kadındı, dün gece sabaha kadar hiç durmadan evi temizledi. Sonra balkonda uzun süre oturdu, çok düşünceliydi" ifadelerini kullandı.



"UYURKEN BENİ ÖLDÜRECEK DİYE AKLIM GİDİYOR' DERDİ"



Her gün kavga ettiklerini anlatan Hatice Bektaşoğlu ise şöyle konuştu:



"Sokaklar inliyordu. O nedenle 2 haftada 1 uzaklaştırma alıyordu ama adam eve girip çıkıyordu. Hatta dün akşam evinin kapısının kilidini değiştirdi. Sahurda gelmiş, apartmanda saklanmış kadını ise giderken öldürdü. Gözümüzün önünde öldü, ‘çocukları göremiyordum’ demiş. Çocukları görüyordu, yalan konuşuyor. Çalışmasına da karşıydı, kıskanıyordu. Allah ıslah etsin. Ayşe, eşinden çok korkuyordu. ‘Gece uyurken beni öldürecek diye aklım gidiyor’ derdi. Ayşe, 15 gün annesinde kaldı. Sonra geldi, kapısının kilidini değiştirdi. 17 yaşındaki çocuğunun kucağında öldü" dedi.



"KORKUDAN HEP ANNESİNDE KALIYORDU"



Ayşe Cenikli'nin hayat dolu biri olduğunu ifade eden Zeliha Sak, "Biz onla gezilere giderdik. Ortamın neşesiydi ama hep bu korkuları vardı, kocasından çekinirdi. Adam ruh hastasıydı, bir gün ‘hadi gezmeye gidin’ derdi. Sonra fikrinin değiştirirdi, kadının burnundan getirirdi. En son pazar günü görüştük, boşanmak istediğini, ancak hep barıştırdıklarını anlattı. Ayşe’mize yazık oldu. Artık bu son olsun, yapanın yanına kar kalmasın. Resmen sıramızı bekliyoruz. Dün korkudan kapısının kilidini bile değiştirmiş, zaten korkudan hep annesinde kalıyordu. 2 gündür temizlik yapıyordu, her şeyini yıkadı, astı” dedi.