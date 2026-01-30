Sosyal medya ünlüsü Mika Raun tutuklandı

ÜMİT KARAN İFADE VERECEK

Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme" suçundan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karan'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın ilerleyen günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'na göre Karan'ın uyuşturucu testi, hem kanda hem idrarda yapılan incelemelerde pozitif çıktı.