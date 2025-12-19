Hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı'ndan paylaşım. "Ülkeme döneceğim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Subaşı sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.



Şeyma Subaşı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.