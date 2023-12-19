Haklarında yakalama emri çıkartılan 16 FETÖ/PDY üyesinden 11'i gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli/sanık/hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara’da bulundukları adresleri tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 11 firari şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam edildiği bildirildi.