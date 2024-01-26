Kural ihlali kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otomobiliyle seyir halinde olan A.O.K, ışıkların yeşilden kırmızıya döndüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada kendisine yeşil ışık yanan araç sürücüsü de ilerledi. İki aracın aynı anda yola girmesi neticesinde iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.O.K’nin yönetimindeki otomobil savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada A.O.K, ve aracında yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşan yol kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.