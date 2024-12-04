Hakurk ve Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakurk ve Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

’ın kuzeyindeki hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen hava harekatlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Açıklamada operasyonların süreceği vurgulandı.

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