Hala-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Selimözer Mahallesi 2386. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (44) adlı kadın, aralarında husumet bulunan yeğeni H.B. ile ailevi meselelerden dolayı tartıştı. Aradan bir süre geçtikten sonra H.B., kamyonla evin önüne gelerek halasını tabanca ile bacağından yaraladı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs H.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayın yaşandığı alanda ve kamyonda inceleme yaptı.



Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.