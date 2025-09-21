Halası şikayetinden vazgeçmedi, zeytinyağı hırsızlığı cezaevinde bitti
Aydın'da halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan O.T., gözaltına alındı. O.T., halası şikayetinden vazgeçmeyince çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.’nin yeğeni O.T. olduğu belirlendi.
32 BİN TL KARŞILIĞINDA SATMIŞ
O.T., halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti.
HALASI, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ
Vicdan azabı çektiğini belirten O.T., zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.
TUTUKLANDI
Jandarma tarafından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
