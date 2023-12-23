Halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını satırla kesti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve ''kasten yaralama'' suçundan kaydı bulunan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

