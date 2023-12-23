Halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

İzmir'de halasını satırla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan zanlının, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor.

Halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını satırla kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve ''kasten yaralama'' suçundan kaydı bulunan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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