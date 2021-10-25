Halasının oğlunu silahla vurarak yaraladı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. (30) aralarında husumet bulunan ve sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu E.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi. Evin önünde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. yanında getirdiği av tüfeği ile E.Ö.'ye 3 el ateş ederek göğsünden vurdu.

İhbar üzerine hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan E.Ö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Polis, olaydan sonra otomobille kaçan T.D’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.