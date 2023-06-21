Halatı kopan asansör zemine düştü, 1 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Güngören’deki bir tekstil atölyesinde bozulan asansörü tamir için teknik ekip çağrıldı.

Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre asansörün halatı koptu.

Halat koptuğu sırada teknik ekip personeli Kazım Soğancı, asansör kapısı ile kabin arasında sıkıştı.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Soğancı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Soğancı’nın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



