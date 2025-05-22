Halatları kopan duba restoran Fırat Nehri'nde sürüklendi

Birecik ilçesinde Fırat Nehri’ne demirlenmiş duba restoranın nehir üzerindeki sabitlenmesini sağlayan halatın henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde kopmasıyla birlikte tek katlı yapı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Kısa sürede kıyıdan uzaklaşan restoranda bulunan müşteri ve çalışanlar paniğe kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmasında sürüklenen dubaya ulaşan Sahil Güvenlik botundaki güvenlik güçleri, içeride mahsur kalan müşteri ve personeli botla tahliye ederek sahile çıkardı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, duba restoran kontrollü şekilde durdurularak güvenli bir alana çekildi.



Halatı kopan duba restoranın tekrar güvenli bir şekilde sabitlenmesi için ekipler çalışma başlattı.