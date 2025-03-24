Halay başı kavgası dışarıya taştı! Çelik yelek giyip evi kurşunladılar!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 18 Mart'ta Adem A'ya (23) ait eve gece saatlerinde motosikletli 2 kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.



Bölgede devriye görevi yaptıkları sırada silah seslerini duyarak olay yerine hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, karşılaştıkları iki şüphelinin peşine düştü.



Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan zanlıları yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı.



Motosiklet sürücüsü Can Ç. (23) ve arkasındaki Ahmet B'nin (26) üzerinde ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi. Ahmet B’nin üzerinde çelik yelek de bulundu.



TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜLER!



Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde ‘halay başı’ anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi.



Ahmet B. ve Can Ç.’nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.’ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı.



Sorguya alınan şüpheliler, “O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık” dedi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

