Halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü, düğünde sandalyeler havada uçuştu

Hatay’da bir düğünde halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle düğüne ara verildi, taraflar barışınca düğün devam etti.

Halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü, düğünde sandalyeler havada uçuştu

’da bir düğünde çıkan halay başı olma tartışması, kavgaya dönüştü.

Olay, geçen günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde yaşandı.

Mahalle meydanında yapılan esnasında halay başı olma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü, düğünde sandalyeler havada uçuştu - 1

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı.

Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düğünde eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı öğrenildi.

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