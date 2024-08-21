Halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü, düğünde sandalyeler havada uçuştu

Hatay ’da bir düğünde çıkan halay başı olma tartışması, kavgaya dönüştü. Olay, geçen günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında halay başı olma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı.



Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı öğrenildi.