Halay başı savaşı! Bir kişi bıçaklandı, dört kişi feci şekilde dövüldü

Siirt'te bir düğünde çıkan halay başı olma kavgasında kan aktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada beş kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Halay başı savaşı! Bir kişi bıçaklandı, dört kişi feci şekilde dövüldü

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'te düğünde çıkan halay başı olma kavgasında biri ağır beş kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle'de bir sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, dört kişi de dayak sonucu yaralandı.

Halay başı savaşı! Bir kişi bıçaklandı, dört kişi feci şekilde dövüldü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden çıktı.

Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı.

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