Halay başı savaşı! Bir kişi bıçaklandı, dört kişi feci şekilde dövüldü
Siirt'te bir düğünde çıkan halay başı olma kavgasında kan aktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada beş kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Siirt'te düğünde çıkan halay başı olma kavgasında biri ağır beş kişi yaralandı.
Olay, Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, dört kişi de dayak sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı.
Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı.
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