Halay başı savaşı! Bir kişi bıçaklandı, dört kişi feci şekilde dövüldü

Siirt'te düğünde çıkan halay başı olma kavgasında biri ağır beş kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, dört kişi de dayak sonucu yaralandı.