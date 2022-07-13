Halay çekerken kalp krizinden öldü

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren biri kişi hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Haberler - İHA 13.07.2022 - 04:21

Halay çekerken kalp krizinden öldü

'da halay çekerken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi.

Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı.

Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...