Halay çekerken kalp krizinden öldü

Elazığ'da halay çekerken kalp krizi geçiren 3 çocuk babası hayatını kaybetti.



Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi.

Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı.

Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.