Hale Nur Özen hayatı hakkında | Hale Nur Özen kimdir?

Belgrad Ormanı'nda günler sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayların ardından Hale Nur Özen isimli bir kadırn, katıldığı bir Youtube kanalında Gürel'e cadılık eğitimi verdiğini iddia etti.



HALE NUR ÖZEN KİMDİR?



Astrolog olan Özen, katıldığı bir Youtube kanalında hayatını kaybeden Ece Gürel'in cadılık eğitimine katıldığını iddia etti. Gelişmenin ardından Özen hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Özen'in kaleme aldığı birkaç kitabı bulunuyor. Witccraft Ezber Bozan isimli kitabını yazarı olan Özen, kendisini "Astrolomi" biliminin kurucusu olarak tanıtıyor, sosyal medyada astroloji içeriklerine yönelik palaşımlar yapıyor.



NE OLMUŞTU?



Peyzaj mimeri Ece Gürel, Belgran Ormanı'nda kaybolmuş ve günler sonra bulunmuştu. Hastanede tedaviye alınan Gürel'in hipotermi geçirdiği bildirilmişti. Kısa süre sonra Ece Gürel'in, yaşam savaşını kaybettiği duyurulmuştu.