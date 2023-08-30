Hale Şıvgın kimdir? Prof. Dr. Hale Şıvgın'ın biyografisi

Prof. Dr. Hale Şıvgın 1 Ocak 1957 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi.

Prof. Dr. Hale Şıvgın mesleki kariyerine 1988 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik yaparak adım attı. 1998 yılında Doçent oldu. 2003 yılında da Profesör unvanını aldı. 1988 ile 1997 yılları arasında “Tarih Bölümü Yeniçağ Anabilim Dalı Başkanlığı” görevini yürüttü. 1997 yılından 2000 tarihine kadar ise Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlıklarını yapan isim oldu.



Yardımcı Doçent Hale Şıvgın, Osmanlı Siyasi Tarihi, Dış Politika T.C. İnkılap Tarihi dersleri vermektedir. Aynı zamanda da Uluslararası bilimsel toplantı, konferans ve sempozyumlara katılmıştır.