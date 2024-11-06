Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 8 kişi daha yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmuştu. Gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırı: 8 kişi daha yakalandı
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İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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