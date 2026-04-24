Halfeti Belediyesi'ne operasyon. Eski başkan dahil 47 gözaltı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Halfeti Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı iddiasıyla 28'i kamu görevlisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılar arasında dönemin AK Partili belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personel de yer alıyor.

Şimdiye kadar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet" iddialarıyla 47 kişi gözaltına alındı.

KAYYUM ATANMIŞTI

2016 yılında Halfeti Kaymakamı olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.