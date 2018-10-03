Eskişehir'de temizlik yaptığı sırada birinci kat penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Ful Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında oturan Nihal Saygı (46), pencereden halı çırptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Saygı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Halı çırparken pencereden düşerek öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir'de 46 yaşındaki bir kadın, pencereden halı silkelerken düşerek öldü.
Eskişehir'de temizlik yaptığı sırada birinci kat penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.