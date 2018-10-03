Eskişehir'de temizlik yaptığı sırada birinci kat penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Ful Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında oturan Nihal Saygı (46), pencereden halı çırptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Saygı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.