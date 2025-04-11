Halı saha maçında dehşet anları: Kalp krizi geçirdi
İstanbul Maltepe'de halı saha maçında bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Esenkent Mahallesi'nde Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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